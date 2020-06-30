Украине "грозит" запрет транспорта - Шмыгаль [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в интервью BBC-Украина.
Есть рост количества больных. Львовская область - на первом месте по количеству. Киев - традиционный лидер, в котором самая большая плотность населения. Есть Черновицкая область. Ровенская область вырывается в лидеры.
"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта", - добавил Шмыгаль.
Что касается работы метрополитенов, по словам премьер-министра, правительство выступает "помощником" органов местного самоуправления.
Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные ужесточения или ослабления возлагаются на местное самоуправление. Инициатором этого должен стать Киевский городской голова. Если этой инициативы нет, а мы по показателям видим, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, будем вмешиваться.
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