На Волыни коронавирус оставил сиротами пятерых детей [ Редактировать ]
В Волынской областной клинической больнице скончалась 39-летняя женщина, которая совсем недавно родила пятого ребенка. У нее был диагностирован коронавирус COVID-19, и врачи шесть дней боролись за ее жизнь. О трагедии на своей странице в Facebook сообщил председатель Пидлозевской ОТГ Ровенской области Николай Костюкевич.
Сад Анна Лазаревна ехала в роддом города Луцк, чтобы родить доченьку. Дочь родилась благодаря кесареву сечению, она здоровенькая и сейчас находится в роддоме. Врачи почти шесть дней боролись за жизнь, но к сожалению, в возрасте 39 лет Анна Лазаревна отошла в мир иной. Сиротами остались три сыночка и две доченьки, самой маленькой на день похорон исполнилось всего 6 дней.
Коронавирусная инфекция была диагностирована у женщины уже после того, как она попала в роддом. После родов ее сразу перевели в Волынскую областную клиническую больницу. Два дня роженица находилась в реанимации, но спасти ее не удалось.
Ранее сообщалось, что тестирование на коронавирус собрало в Луцке длинную очередь.
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