Свадебный фотограф "отомстил" свекрови, которая пришла на свадьбу к своему сыну в белом платье. Женщина сделала это назло, поскольку незадолго до торжественной церемонии поссорилась с невестой. Об этом пишет The Sun.

Фотографии и критические комментарии пользователей появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами").

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На снимках запечатлена женщина в белом платье в пол с открытыми плечами. Наряд был белого цвета и отвлекал внимание от главной героини мероприятия – невесты.

"Наконец-то у меня появилось что-то, чем можно поделиться! Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье", – рассказала автор поста.



Фотограф решил выручить невесту и "наказать" ее свекровь. При обработке снимков он изменил цвет платья матери жениха. Теперь на всех фото женщина позирует в платье ярко-красного цвета.





"Платье сидит на ней ужасно", "Откуда берутся такие свекрови?", "Как же я ненавижу таких свекровей", "Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона", – раскритиковали поступок матери жениха подписчики сообщества в комментариях.

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