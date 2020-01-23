Женщина изощренно отомстила бывшему мужу за измену [ Редактировать ]
В Великобритании, в городе Белпер, 47-летняя женщина по имени Соня Бартон решила отомстить бывшему мужу за измену и замуровала его коллекцию виниловых пластинок в пол на кухне. Об этом пишет Daily Mail.
Экс-супруга давно хотела заняться ремонтом комнаты, но никак "не доходили руки". Измена мужа и развод стали толчком для Сони Бартон.
Женщина приняла решение заняться ремонтом самостоятельно, однако долго не могла определиться с вариантом плитки для кухни. В один момент ей пришла мысль положить белую плитку и "замуровать" в пол коллекцию пластинок мужа. Остальное пространство она декорировала различными яркими пуговицами. Всю композицию она залила прозрачной смолой.
В общей сложности на ремонт у британки ушло 2,5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 80 тысяч гривен).
По словам Сони Бартон, ее кухня не оставила никого равнодушным. Кто-то вообще посчитал ее сумасшедшей. Сама женщина очень довольна получившимся результатом.
Каждый раз, заходя на кухню, я всегда улыбаюсь, независимо от того, в каком я настроении.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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