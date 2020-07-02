В Полтавской области "разнесло" нефтебазу [ Редактировать ]
В селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на нефтебазе.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.
По информации, в результате трагедии погиб работник базы во время взрыва порошкового огнетушителя.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Ранее мы писали о том, что в Херсонской области произошел взрыв на АЗС. Один пострадавший с ожогами был доставлен в больницу.
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