В селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на нефтебазе.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

По информации, в результате трагедии погиб работник базы во время взрыва порошкового огнетушителя.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области произошел взрыв на АЗС. Один пострадавший с ожогами был доставлен в больницу.