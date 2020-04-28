Во вторник, 28 апреля, в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени", - говорится в сообщении. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение, а его жене медики оказали помощь на месте.

Читайте также Черный дым и звуки взрывов: что случилось в Деснянском районе столицы

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Установлено, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боевой запас. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения стали играть опасным предметом, и в какой-то момент граната осталась без чеки.

Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, в результате взрыва она получила незначительные ранения.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на строк до семи лет.

Происхождение боеприпаса устанавливают.

Ранее сообщалось, что возле офиса телеканала нашли взрывчатку.

Также мы писали о том, что пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов.