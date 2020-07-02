У Мінохорони здоров'я назвали суму штрафів за порушення маскового режиму [ Редактировать ]
Коронавірусні цифри знову поповзли вгору. На ранок в Україні діагностували 889 нових заражень. Від ускладнень померли 12 людей. 505 одужали. Найбільше інфікувань за добу на Львівщині, Рівненщині та Києві.
Нагадаю, за час епідемії вірус підтвердили у майже 46 тисяч українців, із них вилікувалися понад 20 тисяч, а тисяча 185 випадків - летальні. В МОЗі виступили з ініціативою штрафувати порушників маскового режиму.
Для фізичних осіб - передбачене стягнення від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти п'яти гривень. Відповідний законопроект - вже направили до Верховної Ради.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для власників або то закладів харчування, або то спортивних закладів або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях - штраф буде складати від 3 400 гривень до 5 100 гривень.
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