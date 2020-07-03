В США люди в условиях пандемии придумали себе смертельное "развлечение" проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться болезнью COVID-19. Об этом сообщает CNN.

"Некоторые молодые люди в штате Алабама устраивают коронавирусные вечеринки, жуткие соревнования, которые посещают люди, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, первый человек, который заразится, получает вознаграждение", - сообщили местные чиновники.

Такие вечеринки проводят в Алабаме.

Главный приз достанется первому человеку, у которого после вечеринки подтвердится коронавирусная болезнь. Это будут деньги, собранные с продажи билетов организаторами мероприятия.

Правоохранительные органы пытаются предотвращать подобные вечеринки. Кроме того, в указанном округе ввели обязательный масочный режим.

Напомним, за сутки в мире зафиксировали четверть миллиона заболевших.