Молодежь начала устраивать COVID-вечеринки ради заражения [ Редактировать ]
В США люди в условиях пандемии придумали себе смертельное "развлечение" проводят опасные "коронавирусные вечеринки" для того, чтобы заразиться болезнью COVID-19. Об этом сообщает CNN.
"Некоторые молодые люди в штате Алабама устраивают коронавирусные вечеринки, жуткие соревнования, которые посещают люди, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, первый человек, который заразится, получает вознаграждение", - сообщили местные чиновники.
Такие вечеринки проводят в Алабаме.
Главный приз достанется первому человеку, у которого после вечеринки подтвердится коронавирусная болезнь. Это будут деньги, собранные с продажи билетов организаторами мероприятия.
Правоохранительные органы пытаются предотвращать подобные вечеринки. Кроме того, в указанном округе ввели обязательный масочный режим.
Напомним, за сутки в мире зафиксировали четверть миллиона заболевших.
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