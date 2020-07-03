Мировой антирекорд: за сутки зафиксировали четверть миллиона заболевших [ Редактировать ]
За сутки, 2 июля, в мире зафиксировали почти четверть миллиона больных коронавирусом. Самое большое количество зафиксировано в США и Бразилии. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
В США за сутки заболели 63,6 тысячи человек. Это уже пятый антирекорд за неделю. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2,7 млн американцев.
В Бразилии - почти 47 тысяч новых больных, что также является одним из самых высоких показателей за все время эпидемии. В стране сейчас около 1,5 млн инфицированных.
Третьим идет Казахстан. За сутки там зафиксировали беспрецедентный рост: число больных COVID-19 выросло более чем в два раза - с 20 до 43 тысяч.
Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тыс. человек.
Тем временем, в Украине зафиксировали 46 763 случаев COVID-19.
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