За сутки, 2 июля, в мире зафиксировали почти четверть миллиона больных коронавирусом. Самое большое количество зафиксировано в США и Бразилии. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

В США за сутки заболели 63,6 тысячи человек. Это уже пятый антирекорд за неделю. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2,7 млн американцев.

В Бразилии - почти 47 тысяч новых больных, что также является одним из самых высоких показателей за все время эпидемии. В стране сейчас около 1,5 млн инфицированных.

Третьим идет Казахстан. За сутки там зафиксировали беспрецедентный рост: число больных COVID-19 выросло более чем в два раза - с 20 до 43 тысяч.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тыс. человек.

Тем временем, в Украине зафиксировали 46 763 случаев COVID-19.