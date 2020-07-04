В Киеве произошла массовая драка со стрельбой (видео 18+) [ Редактировать ]
4 июля на столичной Бессарабке молодежь устроила драку, которая переросла в стрельбу.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По информации, молодые люди по неизвестным причинам начали конфликтовать, после чего случилось побоище.
Драка со стрельбой в 04;00 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дерутся между собой. Есть пострадавшие.
Отмечается, что сотрудники полиции оперативно отреагировали на происшествие и были на месте за считанные минуты.
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