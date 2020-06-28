Во Львове устроили массовую драку со стрельбой (видео) [ Редактировать ]
Во Львове по адресу улица Владимира Великого, 53, в ночь на 28 июня произошла массовая драка со стрельбой, сообщает Варта1.
Свидетели сообщили, что в потасовке приняли участие около 20 человек и были слышны выстрелы. У жилого дома прибывшие полицейские обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор.
Как оказалось, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта с целью самозащиты открыл стрельбу из пистолета. Парень ранил нападавшего.
Избитого парня и мужчину, которого он ранил, госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия следователи изъяли гильзы из пистолета.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми под Харьковом.
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