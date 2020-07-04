Министерство образования Украины планирует отрыть школы для посещения с 1 сентября.

Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на министра образования Сергея Шкарлета.

По его словам, эпидемиологическая ситуация, которая будет складываться осенью, станет основным критерием для запуска учреждений среднего образования.

Отмечается, что Минобразования пока не имеет представления, как учебный год может начаться дистанционно. Шкарлет добавил, что в планах его ведомства – возможность реализации смешанной формы обучения в школе.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление на счет начала работы школ с 1 сентября 2020 года.