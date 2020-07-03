Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Шмыгаль сделал заявление [ Редактировать ]
При условии умеренного развития эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с эпидемией.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, весь мир готовится к новой волне коронавируса, и поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.
"Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность", - отметил Шмыгаль.
Он также добавил, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.
"Мы также над этим работаем и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине. Образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это масочный режим, дистанция и дезинфекция", - подчеркнул глава правительства.
Ранее сообщалось, что в Украине отменили итоговую аттестацию для школьников. Также мы писали о том, как школьники будут отрабатывать "пробелы" в учебе.
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