За минувшие сутки в Украине подтвердили 823 новых случая коронавирусной инфекции, 22 человек умерли, а 221 вылечились. Об этом сообщает СНБО.

По состоянию на утро 5 июля в Украине зарегистрировано 48 500 случаев COVID-19, 1 249 человек умерли, 21 376 - выздоровели.

Львовская область остается лидером по распространению коронавируса - 138 новых случаев. В Закарпатской области за сутки заболели 107 человек, в Киеве - 78. Не зафиксировано новых случаев заболевания в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер главный евангелист Украины и глава совета церквей.