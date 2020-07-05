Эпидемия COVID-19: сколько украинцев заболели за последние сутки [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине подтвердили 823 новых случая коронавирусной инфекции, 22 человек умерли, а 221 вылечились. Об этом сообщает СНБО.
По состоянию на утро 5 июля в Украине зарегистрировано 48 500 случаев COVID-19, 1 249 человек умерли, 21 376 - выздоровели.
Львовская область остается лидером по распространению коронавируса - 138 новых случаев. В Закарпатской области за сутки заболели 107 человек, в Киеве - 78. Не зафиксировано новых случаев заболевания в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер главный евангелист Украины и глава совета церквей.
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