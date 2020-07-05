Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемия коронавируса в Украине и в мире будет преодолена усилиями медиков. Об этом Степанов заявил на брифинге, который состоялся 4 июня.

Я верю, что мы победим коронавирусную болезнь

Он также прокомментировал рекордное количество выздоровевших после коронавирусной болезни за прошедшие сутки и отметил, что уходят из жизни из-за COVID-19 люди, которые имеют сопутствующие заболевания и люди пожилого возраста.

Мы анализируем все летальные случаи. основная часть людей, которые уходят из жизни из-за COVID-19 - это люди, которые либо имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания - или люди пожилого возраста, старше 65-70 лет

Напомним, ранее мы сообщали, что Госстат впервые обнародовал реальные данные о смертности от коронавируса в Украине.

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