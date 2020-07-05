От коронавируса умер главный евангелист Украины и глава совета церквей [ Редактировать ]
От осложнений коронавируса умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец. Об этом сообщает пресс-служба ВСЦРО.
Василию Райчинцу было 68 лет. Причина смерти - подтвержденное заболевание коронавирусом. Священнослужитель проходил лечение в больнице Ужгорода.
Заболевание коронавирусом подтвердили в больнице. Свои соболезнования высказал Офис президента Украины и Митрополит Епифаний.
С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершил земную жизнь и отошел к вечности старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным председательствующим Всеукраинской рады церквей и религиозных организаций. Выражаю соболезнования семье умершего, общине, всем, кто разделяет боль утраты.
Василий Райчинец с 2010 года был президентом Международной ассамблеи христиан веры евангельской.
Ранее сообщалось, что Госстат Украины впервые обнародовал реальные данные о смертности от коронавируса.
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