Руководство Еврокомиссии будет ужесточать меры контроля над компаниями Amazon, Google и Facebook.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации, ужесточения наблюдений будет касаться норм антимонопольного законодательства и выплаты ими налогов.

Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом.

Отмечается, что компании должны нести ответственность за публикацию запрещенных материалов.

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