В ЕС усилят контроль над популярными интернет-сервисами [ Редактировать ]
Руководство Еврокомиссии будет ужесточать меры контроля над компаниями Amazon, Google и Facebook.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации, ужесточения наблюдений будет касаться норм антимонопольного законодательства и выплаты ими налогов.
Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом.
Отмечается, что компании должны нести ответственность за публикацию запрещенных материалов.
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