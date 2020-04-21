Администрация Facebook будет удалять страницы, посвященные акциям протеста против самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Из соцсети уже удалены анонсы массовых акций в американских штатах Калифорния, Небраска и Нью-Джерси. Местные власти сообщили, что не просили заблокировать протестные страницы, однако компания сама связывалась с ними и заявила, что действует по своей инициативе.

Представители Facebook заявили, что на акции против самоизоляции, организаторы которых будут напоминать о необходимости соблюдать дистанцию, цензура распространяться не будет.

Как сообщали "Подробности", из-за жестких ограничительных мер, введенных в США для сдерживания распространения коронавируса, без работы остались 22 млн американцев. Это вызвало недовольство и протесты во многих штатах.

По последним данным, коронавирусом заразились почти 2,5 млн человек во всем мире, из них более 171 тысячи умерли. Средняя смертность от инфекции составляет 6,8%.