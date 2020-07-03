Европейская комиссия выдала условное разрешение на продажу ремдесивира для лечения коронавируса COVID-19. Фактически, этот препарат сделали первым разрешенным для лечения на уровне ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Сообщается, что разрешение было предоставлено по ускоренной процедуре после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам с последующим одобрением странами-участницами ЕС.

Также сообщается, что эффективность ремдесивира была оценена в короткие сроки по процедуре скользящей проверки, которая используется во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

"Разрешение на продажу первого лекарства для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с коронавирусом… Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить эффективное лечение и разработку вакцины", - заявила комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

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