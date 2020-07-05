Федерация футбола Армении досрочно прекратила состязания Первой лиги чемпионата Армении и дисквалифицировала пять клубов и 58 человек за организацию и участие в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте Федерации.

На два года дисквалифицированы пять клубов: "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван".

Также за участие в "договорняках" дисквалификации подверглись 58 человек, среди которых 25 украинцев. При этом 20 наших соотечественников пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом:

Сергей Литовченко (экс-тренер киевского "Арсенала");

Евгений Захарченко (экс-игрок "Агробизнеса")

Тимофей Шеремета (экс-игрок запорожского "Металлурга");

Игорь Быковский (экс-игрок "Мариуполя");

Артем Пилипенко (экс-игрок киевского "Арсенала");

Илья Ходуля (экс-игрок "Горняка");

Сергей Дячук (играл в первой лиге Украины);

Дмитрий Копытов (экс-игрок "Стали");

Антон Антошин (экс-игрок "Стали");

Ярослав Ясницкий (экс-игрок "Агробизнеса");

Анатолий Писковец (экс-тренер "Волыни");

Богдан Суходуб (экс-игрок "Мариуполя");

Дмитрий Климаков (экс-игрок "Металлиста-1925");

Олег Гуменюк (экс-игрок "Таврии" и сборной Украины);

Илья Глушицкий (экс-игрок "Говерлы");

Евгений Коняшин (играл в академии киевского "Арсенала");

Максим Дробный (владелец армянского "Локомотива");

Егор Луговой (экс-игрок "Сум");

Ростислав Козар (владелец армянского "Арагаца");

Юрий Окул (тренер армянского "Арагаца").

Кроме того, временно дисквалифицированы:

Мирослав Деда (воспитанник "Волыни") - на 1 год;

Дмитрий Михайленко (воспитанник "Черноморца") - на 1 год;

Михаил Попов (воспитанник "Черноморца") - на 3 года;

Алексей Бондаренко (экс-игрок "Реала Фармы") - на 3 года;

Никита Филатов (экс игрок "Олимпика") - на 3 года.

Президент ФФА Армен Меликбекян так прокомментировал скандал:

Решения были приняты по отношению к тем клубам, в случае которых ФФА получила обоснованные, неоспоримые доказательства от международных организаций и правоохранительных органов. Те доказательства, которые мы получили от наших международных коллег, будут переданы в правоохранительные органы Республики Армения.

Ранее сообщалось, что трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию дисквалифицировали на 8 лет.