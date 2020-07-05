20 украинских футболистов и тренеров дисквалифицированы пожизненно [ Редактировать ]
Федерация футбола Армении досрочно прекратила состязания Первой лиги чемпионата Армении и дисквалифицировала пять клубов и 58 человек за организацию и участие в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте Федерации.
На два года дисквалифицированы пять клубов: "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван".
Также за участие в "договорняках" дисквалификации подверглись 58 человек, среди которых 25 украинцев. При этом 20 наших соотечественников пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом:
- Сергей Литовченко (экс-тренер киевского "Арсенала");
- Евгений Захарченко (экс-игрок "Агробизнеса")
- Тимофей Шеремета (экс-игрок запорожского "Металлурга");
- Игорь Быковский (экс-игрок "Мариуполя");
- Артем Пилипенко (экс-игрок киевского "Арсенала");
- Илья Ходуля (экс-игрок "Горняка");
- Сергей Дячук (играл в первой лиге Украины);
- Дмитрий Копытов (экс-игрок "Стали");
- Антон Антошин (экс-игрок "Стали");
- Ярослав Ясницкий (экс-игрок "Агробизнеса");
- Анатолий Писковец (экс-тренер "Волыни");
- Богдан Суходуб (экс-игрок "Мариуполя");
- Дмитрий Климаков (экс-игрок "Металлиста-1925");
- Олег Гуменюк (экс-игрок "Таврии" и сборной Украины);
- Илья Глушицкий (экс-игрок "Говерлы");
- Евгений Коняшин (играл в академии киевского "Арсенала");
- Максим Дробный (владелец армянского "Локомотива");
- Егор Луговой (экс-игрок "Сум");
- Ростислав Козар (владелец армянского "Арагаца");
- Юрий Окул (тренер армянского "Арагаца").
Кроме того, временно дисквалифицированы:
- Мирослав Деда (воспитанник "Волыни") - на 1 год;
- Дмитрий Михайленко (воспитанник "Черноморца") - на 1 год;
- Михаил Попов (воспитанник "Черноморца") - на 3 года;
- Алексей Бондаренко (экс-игрок "Реала Фармы") - на 3 года;
- Никита Филатов (экс игрок "Олимпика") - на 3 года.
Президент ФФА Армен Меликбекян так прокомментировал скандал:
Решения были приняты по отношению к тем клубам, в случае которых ФФА получила обоснованные, неоспоримые доказательства от международных организаций и правоохранительных органов. Те доказательства, которые мы получили от наших международных коллег, будут переданы в правоохранительные органы Республики Армения.
Ранее сообщалось, что трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию дисквалифицировали на 8 лет.
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