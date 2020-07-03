В четверг, 2 июля, в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. Там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины. В результате происшествия число пострадавших украинцев возросло до 36 человек. Об этом сообщает "Польское радио".

В аварии, кроме украинцев, пострадали двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что пострадавшие пассажиры покинули автобус в основном собственными силами.

Авария произошла в четверг после обеда. На место ДТП прибыли 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета, а также военный вертолет Mi-8.

Ранее мы писали о том, что в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса