Кровавое ДТП в Польше: количество пострадавших украинцев возросло [ Редактировать ]
В четверг, 2 июля, в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. Там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины. В результате происшествия число пострадавших украинцев возросло до 36 человек. Об этом сообщает "Польское радио".
В аварии, кроме украинцев, пострадали двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что пострадавшие пассажиры покинули автобус в основном собственными силами.
Авария произошла в четверг после обеда. На место ДТП прибыли 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета, а также военный вертолет Mi-8.
Ранее мы писали о том, что в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса
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