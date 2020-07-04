При въезде в Киев, 4 июня, произошла жуткая авария при участии двух грузовиков. Водителя одной из них буквально раздавило в кабине, спасателям пришлось его вырезать из кабины автомобиля, в которую он буквально врос. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Предварительно, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть. В него въехал водитель другого грузового авто Iveco. Водителя Iveco зажало в салоне, его вырезали спасатели ГСЧС, но когда его передали врачам – те констатировали смерть. На месте, в результате аварии, наблюдается пробка

Правоохранители не исключают версию, что один из водителей (водитель Iveco) уснул за рулем, в результате чего - въехал в другой автомобиль.

Напомним, ранее в Польше произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса.

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