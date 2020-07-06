В испанском городе Торрелавега генеральный секретарь социалистической рабочей партии Бернардо Бустильо забыл выключить камеру во время онлайн-конференции и пошел с ноутбуком в душ. Об этом сообщает The Independent.



Отмечается, что встреча началась в 8.00 и очень затянулась, так что Бустильо боялся не успеть на свою вторую работу инструктора по плаванью, а также отвезти дочь на занятия. Поэтому он решил продолжить слушать выступление спикера и одновременно с этим пойти в душ.

Политик взял ноутбук с собой в ванную, но забыл выключить видеокамеру – в какой-то момент на видео видно, как он полностью обнаженный появляется в кадре.



"Скажи что-нибудь, Берни. Скажи что-нибудь быстро, пожалуйста", – просила одна из коллег Бустильо, присутствующая на онлайн-конференции, но было уже поздно.



Видео с обнаженным политиком быстро распространилось в сети, из-за этого Бустильо принял решение уйти в отставку. Он отметил, что сожалеет, если его действия доставили кому-то неудобство, но не считает, что должен извиняться за это.

El secretario General del Psoe en Torrelavega - Cantabria - se da una ducha y sale en bolas en medio del pleno municipal.@BBustilloPerez demuestra lo que le importa su Ayuntamiento ¿Dimitirá o irá a Salvame? pic.twitter.com/7bjaAoCbsx — Carles Enric (@carlesenric) July 1, 2020

Ранее мы писали о том, что депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов.