Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая попала в скандал. Так, в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат не смогла ответить на вопрос, сколько в Украине стоит молоко и яйца, а также посоветовала пенсионерам, которые не имеют возможности купить сезонные ягоды и мясо - заказывать продукты онлайн.

Темой обсуждения в студии были цены на продукты, которые часто неподъемные для пенсионеров и людей преклонного возраста. На вопрос ведущих о цене на продукты Марьяна ответила, что, как правило, заказывает онлайн и сочла разумным промолчать о ценовой политике, чтобы "не соврать".

"Мы (слуги народа - ред.) конечно должны в определенной степени ориентироваться в тенденциях того, какова ситуация с продуктовым пакетом... Цены не растут интенсивно", - сказала Безуглая.

Депутат также отметила, что всегда есть вариант заказать готовую еду.

Ранее депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова позволила себе заявить, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с депутатом и потребовал ее отставки.