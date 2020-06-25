"Слуга народа" оконфузилась в прямом эфире и не смогла назвать цены на основные продукты [ Редактировать ]
Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая попала в скандал. Так, в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат не смогла ответить на вопрос, сколько в Украине стоит молоко и яйца, а также посоветовала пенсионерам, которые не имеют возможности купить сезонные ягоды и мясо - заказывать продукты онлайн.
Темой обсуждения в студии были цены на продукты, которые часто неподъемные для пенсионеров и людей преклонного возраста. На вопрос ведущих о цене на продукты Марьяна ответила, что, как правило, заказывает онлайн и сочла разумным промолчать о ценовой политике, чтобы "не соврать".
"Мы (слуги народа - ред.) конечно должны в определенной степени ориентироваться в тенденциях того, какова ситуация с продуктовым пакетом... Цены не растут интенсивно", - сказала Безуглая.
Депутат также отметила, что всегда есть вариант заказать готовую еду.
Ранее депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова позволила себе заявить, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с депутатом и потребовал ее отставки.
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