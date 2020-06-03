Депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов (видео) [ Редактировать ]
Ирландский евродепутат Люк Фланаган принял участие в онлайн-дебатах сельскохозяйственного комитета Европарламента, сидя на кровати без штанов.
Об этом сообщает Politico.
Фланаган сидел на расстеленной постели без штанов и высказывал свою позицию о выплатах фермерам уполномоченному из бюджета Европарламента.
Впоследствии депутат объяснил, что только за две минуты до видеоконференции он вернулся с пробежки.
"Решил надеть рубашку, чтобы выглядеть респектабельно. Это сработало очень хорошо. Надеюсь, вам понравились мои ноги", - пошутил Фланаган.
#CONFINAMIENTO— Jorge Jaramillo (@jorjaramil) June 2, 2020
¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores???😱 para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?
💆♂️ Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19 pic.twitter.com/R6SOIS7ZDY
Ранее мы писали о том, что мужчина "клонировал" себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях.
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