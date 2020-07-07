На официальном сайте компании Apple появилась вакансия на должность главного бухгалтера (Chief Accountant) в украинский офис.

Среди основных требований - владение украинским и английским языками; отличные знания SAP, Excel и Keynote; знание систем финансовой отчетности, как Tableau, EDW, BW и т.д., является преимуществом.

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В главных обязанностях указано: обеспечение соответствия украинским требованиям GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета) относительно установленных законодательством требований, обеспечение соблюдения GAAP США для "закрытия" месяца и тому подобное.

Примечательно, что официального представительства компании Apple в Украине нет. Однако, в конце мая стало известно, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Датой регистрации было указано 15 апреля 2020, адрес офиса - IQ Business Center, а директором компании является Роман Гуменюк.

Похоже, американская компания заходит на рынок Украины. Вполне вероятно, официально об этом объявят уже этим летом или в начале осени. Кстати, ознакомиться со всеми требованиями компании и подать резюме можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Швеции появилась "отдыхающая" вакансия.