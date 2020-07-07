Apple набирает сотрудников в украинский офис [ Редактировать ]
На официальном сайте компании Apple появилась вакансия на должность главного бухгалтера (Chief Accountant) в украинский офис.
Среди основных требований - владение украинским и английским языками; отличные знания SAP, Excel и Keynote; знание систем финансовой отчетности, как Tableau, EDW, BW и т.д., является преимуществом.
В главных обязанностях указано: обеспечение соответствия украинским требованиям GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета) относительно установленных законодательством требований, обеспечение соблюдения GAAP США для "закрытия" месяца и тому подобное.
Примечательно, что официального представительства компании Apple в Украине нет. Однако, в конце мая стало известно, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Датой регистрации было указано 15 апреля 2020, адрес офиса - IQ Business Center, а директором компании является Роман Гуменюк.
Похоже, американская компания заходит на рынок Украины. Вполне вероятно, официально об этом объявят уже этим летом или в начале осени. Кстати, ознакомиться со всеми требованиями компании и подать резюме можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Швеции появилась "отдыхающая" вакансия.
по теме
"Всемирный антракт" заканчивается: когда украинские театры выходят из карантина
Театры возобновляют работу после карантина: где и когда состоятся первые спектакли
Паводки на западе Украины: в МВД назвали сроки ликвидации последствий
Для ликвидации последствий стихии задействовано 1,5 тыс. нацгвардейцев и спасателей
Въезд в Евросоюз: Украина попадет в "белый список"
Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список"
Почти 1000: в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19
За сутки обнаружены 994 инфицированных