Apple представила iOS 14: что в ней нового [ Редактировать ]
Компания Apple анонсировала на WWDC 2020 выход очередной версии операционной системы для iPhone. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале компании.
Продемонстрированная iOS 14 получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на одном из рабочих столов iPhone. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения. Кроме того, компания анонсировала функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.
В iOS 14 также появится поддержка режима "картинка в картинке", в котором пользователь сможет просматривать видео и параллельно пользоваться другими приложениями. Apple анонсировала встроенный переводчик с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.
Также была переработана анимация вызовов - входящие звонки отображаются в всплывающем окне, а не разворачиваются на весь экран, как в iOS 13 и более ранних системах. Apple уточнила, что это распространяется и на звонки по телефону, и на вызовы из FaceTime, Skype и прочих сервисов.
На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS. Кроме того, компания показала обновленный Mac Pro, несколько новых функций для Apple Watch и "похоронила" iTunes для компьютеров Mac.
Ранее сообщалось, что Apple выпустила улучшенный 13-дюймовый MacBook Pro. Также мы писали о том, чем опасны беспроводные наушники.
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