В бета-версиях iOS и iPadOS 14 появилась функция автоматического распознавания звуков. Устройство слушает и анализирует все, что происходит вокруг, а потом присылает уведомление: кажется, это такой-то или такой-то звук, пишет meduza.io.

Функцию нужно самому включить в настройках. Пользователь Reddit под ником spliffsandsunsets так и поступил - и в итоге оказался в настоящем фильме ужасов.

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Вечером 24 июня айпад прислал ему пуш-уведомление: "Устройство распознало звук, который может быть плачем ребенка". spliffsandsunsets напрягся: кроме него в доме никого не было.

В комментариях на Reddit предположили, что айпад сообщил хозяину о призраке ребенка, которого тот просто не заметил. Позже spliffsandsunsets написал, что каким-то чудом пережил эту ночь - и призрак "не забрал его душу".

Ютьюбер Маркус Браунли также сравнил функцию распознавания звуков с фильмов ужасов: например, его айфон с установленной iOS 14 подумал, что где-то течет вода - и отправил ему сразу несколько уведомлений об этом.

Техноблогер Бен Гескин в ответ на пост Браунли поинтересовался, зачем вообще нужна эта опция. Браунли пояснил: распознавание звуков будет полезно людям с нарушениями слуха. Или в случаях, когда владельцу устройства привезли пиццу и звонят в дверь, а он ничего не слышит, потому что сидит в наушниках и играет в видеоигры.

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