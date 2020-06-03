Работа мечты: в Швеции появилась "отдыхающая" вакансия [ Редактировать ]
Фото: Work.ua
В Швеции предлагается необычная должность, предполагающая оплату в 2,3 тысячи долларов.
Об этом сообщает Шведское радио.
По информации, кандидат должен будет приезжать утром и вечером на станцию в Геттерборге и заниматься "управлением" светом.
Отмечается, что работнику предстоит включать и выключать свет на станции в определенные часы, а весь день у него будет свободен.
Известно, что работодатель получил уже свыше 120 заявок из Швеции, Филиппин, Тайваня и других стран.
Ранее стало известно, сколько человек потеряли работу из-за коронавируса. Сейчас пособие по безработице получают 425 тысяч граждан.