В Швеции предлагается необычная должность, предполагающая оплату в 2,3 тысячи долларов.

Об этом сообщает Шведское радио.

По информации, кандидат должен будет приезжать утром и вечером на станцию в Геттерборге и заниматься "управлением" светом.

Отмечается, что работнику предстоит включать и выключать свет на станции в определенные часы, а весь день у него будет свободен.

Известно, что работодатель получил уже свыше 120 заявок из Швеции, Филиппин, Тайваня и других стран.

Ранее стало известно, сколько человек потеряли работу из-за коронавируса. Сейчас пособие по безработице получают 425 тысяч граждан.