Игрок первого дивизиона американского футбола Патрик Махоумс подписал контракт на 500 миллионов долларов.

Об этом пишет CNN.

По информации, спортсмен играет за команду по американскому футболу "Канзас-Сити" и его новое соглашение рассчитано на 10 лет.

Отмечается, что столь дорогой контракт является рекордным за всю историю подписания соглашений.

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