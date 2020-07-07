Футболист подписал рекордный игровой контракт [ Редактировать ]
Фото: ТАСС
Игрок первого дивизиона американского футбола Патрик Махоумс подписал контракт на 500 миллионов долларов.
Об этом пишет CNN.
По информации, спортсмен играет за команду по американскому футболу "Канзас-Сити" и его новое соглашение рассчитано на 10 лет.
Отмечается, что столь дорогой контракт является рекордным за всю историю подписания соглашений.
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