Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины [ Редактировать ]
Президент УАФ Андрей Павелко, 7 июня на онлайн-брифинге, сообщил о продлении контракта с тренерским штабом сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Павелко сделал заявление на конгрессе, видео которого опубликовано на YouTube-канале организации.
Глава УАФ заявил, что контракт с тренерским штабом Андрея Шевченко продлили.
Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года
Стоит отметить, что прошлое соглашение Шевченко истекало летом 2020г. Таким образом, тренер отработает в сборной на Евро-2020, который перенесен на следующий год из-за коронавируса.
Также, команда Шевченко попытается пробиться на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины 15 июля 2016 года, заменив на этом посту Михаила Фоменко.
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Как мы ранее сообщали, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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