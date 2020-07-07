Маленькая Милана нуждается в экстренной помощи [ Редактировать ]
Пятилетняя Милана нуждается в помощи. У девочки тяжелый диагноз - спастическая диплегия (ДЦП).
С просьбой о помощи обратилась мама девочки:
"Я одинокая мама двоих детей (16 и 5 лет). Младшая девочка Милана особенная - диагноз ДЦП спастическая диплегия. Моей доченьке просто необходима финансовая поддержка для прохождения реабилитации. Так как Миланка требует постоянного ухода, я не имею возможности выйти на работу".
Я перенесла тяжелую операцию. Из-за того что, я постоянно поднимаю доченьку мне пришлось ушить диастаз. Так как он у меня разошелся. Милану удалось в этом году пролечить один раз. Но этого очень мало. У нее большая спастика. Ей скоро в школу, я как любящая мама молю Бога, чтобы она пошла в нее своими ножками, а не на коляске.
По словам специалистов, у Миланы есть все шансы вырасти здоровой девочкой. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе девочки людей.
Реквизиты для помощи:
- 4149-4391-0175-0960 - Савченко Анна Викторовна
- (095) 575-88-14 Анна
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