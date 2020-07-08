Во вторник, 7 июля, в Черное море вошли корабли Североатлантического альянса (НАТО). В то же время американский ракетный эсминец Porter начал выход из акватории Черного моря. Об этом сообщает "Грузия Online".

Так, в Черное море вошли флагман Военно-морских сил Греции - плавучая база снабжения Aliakmon, а также испанский и итальянский тральщики искатели мин Tambre и Gaeta.

Американский эсминец Porter, который с 17 июня находился в Черном море для усиления взаимодействия между союзниками, начал переход в Средиземное море.

Ранее десантный корабль США вошел в Черное море.