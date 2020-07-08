В Черное море вошли военные корабли НАТО [ Редактировать ]
Во вторник, 7 июля, в Черное море вошли корабли Североатлантического альянса (НАТО). В то же время американский ракетный эсминец Porter начал выход из акватории Черного моря. Об этом сообщает "Грузия Online".
Так, в Черное море вошли флагман Военно-морских сил Греции - плавучая база снабжения Aliakmon, а также испанский и итальянский тральщики искатели мин Tambre и Gaeta.
Американский эсминец Porter, который с 17 июня находился в Черном море для усиления взаимодействия между союзниками, начал переход в Средиземное море.
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