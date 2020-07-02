Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности для получения информации о ситуации в аннексированном Россией Крыму. Украина получит больше разведывательных данных. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Крым.Реалии".

По его словам, чем больше разведывательных данных, тем более объективную картину можно увидеть.

Отметим, "Партнерство расширенных возможностей" не предусматривает перспективы членства в альянсе.

Еще до этого Украина уже начала сотрудничество с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи.

В Кабмине заявили, что после получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству. Там считают, что новый статус Украины является очень мощным политическим сигналом о приоритетах Альянса.

Как известно, такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Напомним, Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО.