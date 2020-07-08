Отказ правительства от введения квот на импорт минеральных удобрений приведет к сокращению тысяч рабочих мест на большинстве химических предприятиях Украины. Это же касается и ЧАО "Северодонецкое Объединение Азота".

Об этом после встречи трудового коллектива с руководством областной федерации профсоюзов и отраслевой профсоюзной организации заявил Председатель Правления Леонид Бугаев в своем блиц-интервью.

- На сегодняшней встрече профсоюзов и трудового коллектива была озвучена перспектива возможного сокращения персонала на предприятии. Реально такие перспективы?

- За последний год мы восстановили 350 рабочих мест, готовились запустить второе производство аммиака и карбамида. Но теперь нам будет труднее реализовать нашу продукцию, потому что остаемся один на один с российскими удобрениями. Конкурировать с ними по цене мы не можем. Эмбарго на ввоз российской продукции до конца не действует, российские удобрения завозятся через другие юрисдикции в Украину. У русских появились за это время дочерние предприятия в Грузии, Польше, выстроилась кооперация с предприятиями в Белоруссии. Де-факто на украинском рынке очень много российской продукции. Стоимость основного сырья – природного газа – на российских предприятиях в 2-2,5 раза ниже, а газ – это основная часть себестоимости минеральных удобрений. Поэтому, сейчас мы стоим перед реальной перспективой потери украинского рынка азотных удобрений. Из-за этого придется идти на крайние меры и опять сокращать персонал. По нашим прогнозам речь идет о 1000-1200 человек, то есть почти 30 процентов коллектива. Власть, все ее ветки, должны понимать последствия и нести ответственность за подобные антиукраинские решения МКМТ. К сожалению, мы столкнулись с неприкрытым лоббизмом.Несколько «агробаронов» смогли пролоббировать решение в самых высоких коридорах власти. К сожалению, интересы российских компаний опять оказались выше украинских. Минэкономики и Правительство запускают импорт вопреки здравому смыслу. От этого страдают украинцы. Потому что импорт просто убивает рабочие места. Кстати. Что любопытно, сейчас эти же агробароны хотя протолкнуть сезонные квоты на импорт в Украину агропродукции. Эти же агробароны проталкивают вытеснение мелкого фермера, когда хотя ввести налогообложение паев. Государство не может постоянно подигрывать одному сектору - АПК и плевать на другой, такой как химия.

- Вы считаете, что сокращения напрямую связаны с решением правительства об отмене квот на импорт российских минеральных удобрений в Украину?

- Совершенно верно. Я в этом уверен на 100 процентов. Образно говоря, государство сейчас зачем-то "стреляет себе в ногу" - такое было первое впечатление от решения не вводить квоты на импорт удобрений, принятого Межведомственной комиссией по международной торговле. Химическая промышленность, а по сути, азотная химия - если не единственная, то одна из немногих отраслей, которая в этом году демонстрировала стабильный рост на фоне общего экономического спада в Украине. И удерживала экономику от еще более глубокого падения. И этот драйвер украинской экономики - химию - кто-то пытается сбить. Наоборот, Правительство должно ставить и поддерживать на те отрасли, которые растут. Химия ведь может дать до 10% ВВП! А происходит наоборот. Государство не помогает, а ставит палки в колеса.

- Эмбарго на ввоз российских удобрений дало возможность набрать обороты химикам до какого-то периода времени?

- Да. Летом 2018 года в Украине было введено эмбарго на ввоз российских удобрений. Такое решение дало нам какое-то время и возможность, чтобы начать возрождаться после затяжного кризисного периода. Мы рассчитывали на то, что государство и дальше будет поддерживать своего производителя, что это будет комплекс мероприятий. Все понимали, а потом и убедились на практике: эмбарго не остановило российскую продукцию, а только ненадолго задержало ее. Российские удобрения продолжают завозиться в Украину, но теперь через Белоруссию, Польшу, Литву. То есть эмбарго дало короткий временный эффект. Русские уж очень опытные в гибридных торговых войнах, они научились обходить ограничения. Они с 2014 года под санкциями и давно приспособились завозить в удобрения обход.

Чтобы закрепить эффект от эмбарго, так сказать застолбить этот хороший эффект, нужно было делать следующий шаг - вводить квоты на импорт удобрений. Это позволило бы защитить украинскую азотную химию, все предприятия отрасли, независимо от формы собственности. ОПЗ, например, государственное. Введение квот дало бы возможность загрузить производственные мощности украинских производителей, и они бы смогли обеспечить аграриев необходимым количеством удобрений. Наша заводы способны произвести в год 5 млн тонн удобрений. Весь украинский рынок потребляет 4,2 млн тонн удобрений в год. Зачем здесь иностранные удобрения? Речь ведь идет о рабочих местах для десятков тысяч людей, квалифицированных работников. Мы готовы были обсуждать это решение со всеми заинтересованными сторонами, искать разумный компромисс. И просим, чтобы президент и премьер в этом вопросе все-же разобрались.

-Они вроде разбирались, но к мнению химиков не прислушались?

- Химиков не особо слушали. На государственном уровне приняли решение, которое фактически отбрасывает всю отрасль назад. Сейчас много говорят о экономическом протекционизме, о важности выхода украинских компаний, их продукции на мировые рынки. Но пока это слова. Чтобы этого добиться, государству надо научиться защищать своих производителей на собственном, внутреннем рынке. Научится выигрывать торговые войны. Для химической отрасли такой защитой могли стать квоты на импорт, но этот шанс не был использован. Тогда бы украинские предприятия смогли больше инвестировать в модернизацию. Сейчас государство вновь широко раскрыло двери для иностранных, в первую очередь, российских удобрений. Повторяю, что, скорее всего, это приведет к сокращению тысяч рабочих мест на украинских химических предприятиях. А потом, если не будет собственного, внутреннего производителя, это приведет и к повышению цен на удобрения для украинских потребителей-аграриев. Сложится такая ситуация, что продовольственная безопасность Украины будет зависеть от производителей удобрений из других стран.

- А за что выступают химики? Чего они хотят?

- Мы хотим, чтобы химическая промышленность Украины росла и нормально развивалась, чтобы запускались новые производственные мощности, выпускалась качественная продукция. В том числе и у нас на Северодонецком "Азоте". Предприятие работает в Луганской области - в регионе, где сегодня каждое рабочее место, каждое работающее производство имеет особенную ценность и важность.

Для этого есть инфраструктурные предпосылки, такие как запуск в работу подстанции "Кременская". Это действительно важное событие для всей Луганской области. Благодаря работе подстанции Луганщина вновь подключается к Объединенной энергосистеме Украины, возобновляется надежное, бесперебойное энергоснабжение области. Это важно для развития промышленности региона, а особенно для такого предприятия, как северодонецкий "Азот". Для полноценной производственной деятельности завода необходимы два независимых источника электроэнергии. С 2014 года и до сегодняшнего дня был только один - Луганская ТЭС. Теперь, с открытием подстанции "Кременская", мы не будем беспокоиться о том, что сбой на единственной линии электроснабжения вынудит нас останавливать производство. Для "Азота" как крупнейшего предприятия с непрерывным производственным циклом новая подстанция - это возможность стабильно работать.

- Но стабильность работы - это не только вопрос энергообеспечения?

- Еще одним фактором такой работы должен стать комплексный государственный подход к защите отечественного производителя, химической отрасли. Мы готовы работать, обеспечивать рабочие места, участвовать в развитии инфраструктуры своих регионов. И думаем, что интересы химиков и государства в этом совпадают, и от этого в итоге выиграют все.