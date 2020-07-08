При ремонте, вопрос о розетках всплывает достаточно часто. Читай в статье: выбор инструмента, типы сверл и материала, и как все сделать своими руками!

Все виды строительных и ремонтных работ не обходятся без установки розеток, выключателей, прокладки кабелей. Для этого нужно лишь правильно проделать отверстия. В этом случае, в зависимости от размера необходимых отверстий в стене, материала стены, используются различные инструменты и насадки.

Для выполнения отверстий важно знать несколько нюансов: какой диаметр должен быть у насадок, как выбрать инструмент и этапы монтажа розетки.Инструменты для проделывания отверстий под розетку

Для проделывания отверстий для подрозетников, розеток используют:

шуруповерт;

дрель;

дрели с ударным механизмом;

перфоратор.

Шуруповерт используют, если нужно закрутить или выкрутить шуруп, саморез в гипсокартоне, материалах ДСП, фанере, деревянных поверхностей.

Обычная дрель, работающая от аккумулятора или от сети, чем-то похожа на шуруповерт. Разница лишь в том, что в дрели отсутствует трещотка для регулировки скорости. Дрель также используют для сверления отверстий в мягких материалах.

В отличие от простой дрели, дрель с ударом можно применять для проделывания отверстий в кирпичных, бетонных конструкциях. С помощью данного устройства можно повесить картину, просверлить отверстия для подрозетников.

Перфоратор - самый мощный инструмент для бурения, сверления отверстий в бетонной стене, этим инструментом можно просверлить или проштробить отверстие на любой поверхности. Одна из самых главных особенностей перфоратора - возможность использовать любую оснастку - коронки, буры, даже обычную насадку от дрели, только для этого нужно использовать специальный переходник Оснастка меняется быстро за счет быстрозажимного патрона. В бетонной стене оперативно сделать самое аккуратное отверстие для розетки поможет алмазная коронка по бетону. Для перфоратора, в зависимости от типа работ и вида материала, применяют разные виды сверл.

Виды сверл и их применение

Для бурения и сверления отверстий под розетки и выключатели дома используют различные сверла, выбор которых зависит от типа материала.

Существует несколько видов сверл:

спиральные (их еще называют винтовыми);

перьевые;

круговые ("балеринки");

коронки.

Винтовые (спиральные) сверла имеют достаточно интересную конструкцию - рабочая часть напоминает винт, отсюда и название, а по всей конструкции расположены элементы в виде закрученных канавок. Такими сверлами можно сверлить различные материалы - дерево, металл, бетонную конструкцию.

Перьевое сверло применяют для проделывания отверстий большого диаметра или, наоборот, для отверстий небольшой глубины.

Существуют такие сверла, конструкция которых напоминает циркуль. Такие насадки называют круговыми сверлами или "балеринками". Их особенность заключается в том, что во время работы перфоратора или дрели режущая часть вращается вдоль материала, который поддается обработке. Таким образом, можно проделать отверстие любого диаметра.

Коронка - универсальная насадка, которая, в зависимости от напаек, используется для сверления дерева, металла, других материалов. Например, сверление деревянных поверхностей осуществляется тонкостенным зубилом, похожим на зубило ножовки. Для бетонных, кирпичных, кафельных поверхностей и гипсокартона применяются коронки с другими видами напаек.

Отверстия в стенах из различных материалов

Установка розеток начинается с этапа проделывания отверстий под подрозетники. Для сверления и бурения чаще всего используются коронки, которые за счет быстрозажимного патрона крепятся к перфоратору. Напайки могут быть разными в зависимости от типа обрабатываемого материала. Важен не только сам выбор коронки, нужно также знать, как правильно проштробить отверстие под розетку.

Как и какой коронкой просверлить отверстие в бетоне?

Коронка для бетона может быть нескольких видов:

Зубчатой (твердосплавной). Данной коронкой можно вырезать проем в бетонной стене размером до 100 мм. Крепится насадка к перфоратору хвостовиком, используется фиксация типа SDS. С алмазным напылением. Такая коронка предназначена для проделывания отверстий диаметром до 650 мм. Ею можно просверлить отверстия на глубину до 1,5 м. Буровые коронки - используются для бурения высокопрочных бетонных стен. Чаще всего такие насадки используются в профессиональных инструментах.

Буровыми коронками также можно делать отверстия в материалах более высокой прочности - монолитах, плитах. Чтобы установить розетку в бетоне, понадобится коронка диаметром от 60 до 100 мм.

Как и какой коронкой просверлить отверстие в гипсокартоне

Гипсокартон относится к мягкому материалу, поэтому проделать отверстия в нем не составит никакого труда. Для этого можно использовать круговую пилу диаметром от 26 до 63 мм и глубиной пропила до 18 мм, электрический лобзик, полотно ножовки, дрель со сверлом диаметром от 6 до 8 мм.

Очень часто для работы по гипсокартону используют "балеринку", с помощью которой можно высверлить отверстия с максимальной точностью за короткое время, что очень важно для подрозетника: если отверстие будет чуть больше его размера, подрозетник будет плохо держаться в стене, соответственно, розетка также будет установлена некачественно.

Как и какой коронкой просверлить отверстие в кирпиче

Для проделывания отверстий в кирпичной стене используют коронки с победитовыми или алмазными напайками. Перед началом сверления нужно с помощью металлоискателя проверить, нет ли в стене кабеля, проводов, ведь наличие коммуникаций в стене может привести к аварии или несчастному случаю. Дальше осуществляется разметка, место, где сверло будет проходить в стену. Во время бурения появляется много пыли, поэтому желательно купить строительный пылесос или прикрепить к нижней части редуктора еще один кусок фанеры. Также стоит знать элементарные правила безопасности - нельзя работать без защитных очков и перчаток.

Как и какой коронкой просверлить отверстие в плитке

Чтобы просверлить керамическую поверхность, нужно использовать коронку с наконечником стрелы на окончании. Такое сверло называют копьевидным. Но коронки для плитки подходят не для всех материалов. Например, керамогранит могут сверлить не все коронки. Обычно при покупке насадок для перфоратора на упаковке указано, можно этими насадками сверлить той или другой материал или нельзя.

Кафель - довольно хрупкий материал, для проделывания отверстий нужно применять только дрель или перфоратор без применения ударного механизма с коронками с твердосплавными или алмазными напайками. Для этого нужно вставить в центр коронку, сильно зажать, нарисовать круг нужного размера на передней стороне кафеля, вырезать отверстие.

Как сделать отверстие под розетку своими руками

Монтаж розетки состоит из нескольких этапов:

Проделывание отверстий в стене сверлом или коронкой. Насадки выбираются в зависимости от толщины и типа материала. Глубина отверстия должна соответствовать размеру подрозетника. Фиксация закладной коробки. Сначала нужно завести провод в закладную коробку, при этом он должен быть с запасом в 5 см. На этом этапе работы поможет саморез или шпаклевка. Подключение розетки. Этап подключения заключается в том, что нужно фазу и нулевой провод подключить к силовым зажимам, для провода заземления существует отдельный контакт. Установка розетки. Установить розетку нужно в заранее подготовленную закладную коробку, зафиксировать розетку с помощью специальных винтовых распорок, закрутить розетку шурупами, которые должны фиксировать розетку по бокам коробки.

Последний этап - установка лицевой части. Делается это очень просто, с помощью винта, который крепит лицевую часть к середине розетки. В последнее время на рынке стали появляться розетки (их лицевые части) со специальными защелками. Такие розетки можно крепить без винтов и инструментов.