Во Львове более 11 тысяч человек прошли иммуноферментный анализ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 11019 человек. Из них 6413 - медицинские работники, 1535 - пациенты, 3071 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными)", - сказано в сообщении.

Положительный ИФА-тест был у 1312 человек, из которых в 485 - обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания, а в остальных - иммуноглобулины G могут свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М обязательно отбирают ПЦР-анализы.

Отмечается, что ИФА-тестирование проводят в шести городских учреждениях, имеющих специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

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