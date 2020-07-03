В пятницу, 3 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что большинство из умерших накануне от коронавируса 27 человек находились в группе риска. Об этом он сказал в ходе брифинга.

У нас опять большое количество летальных случаев за сутки - 27. Большая часть этих летальных случаев - это люди, которые имели возраст более 60-65 лет, или из группы риска, которые имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за COVID-19.

Он также напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций Минздрава.

Сейчас я обращаюсь к людям, которые постарше, старше 65. Очень вас прошу: пользуйтесь рекомендациями Министерства здравоохранения, пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции.

Он напомним, что коронавирус может быть совсем рядом, а заражение может привести к смерти.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Беларуси.