Скачок смертности от коронавируса: в МОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что большинство из умерших накануне от коронавируса 27 человек находились в группе риска. Об этом он сказал в ходе брифинга.
У нас опять большое количество летальных случаев за сутки - 27. Большая часть этих летальных случаев - это люди, которые имели возраст более 60-65 лет, или из группы риска, которые имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за COVID-19.
Он также напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций Минздрава.
Сейчас я обращаюсь к людям, которые постарше, старше 65. Очень вас прошу: пользуйтесь рекомендациями Министерства здравоохранения, пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции.
Он напомним, что коронавирус может быть совсем рядом, а заражение может привести к смерти.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Беларуси.
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