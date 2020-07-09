Жительница Австралии, гуляя по пляжу города Херви-Бэй, наткнулась на неопознанное существо.

Об этом пишет 7news.

По информации, женщина решила сфотографировать его и распространить в соцсетях, предположив, что это рыба-камень.

Отмечается, что пользователи, комментируя данное животное, предположили, что это может быть плацента кита или экскременты акулы.

Фото: Facebook

Читайте также, в США было найдено необычное морское чудовище. Животное было покрыто различными наростами.