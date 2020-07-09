В Австралии на берегу обнаружили морское чудовище [ Редактировать ]
Фото: Pinterest
Жительница Австралии, гуляя по пляжу города Херви-Бэй, наткнулась на неопознанное существо.
Об этом пишет 7news.
По информации, женщина решила сфотографировать его и распространить в соцсетях, предположив, что это рыба-камень.
Отмечается, что пользователи, комментируя данное животное, предположили, что это может быть плацента кита или экскременты акулы.
Фото: Facebook
Читайте также, в США было найдено необычное морское чудовище. Животное было покрыто различными наростами.
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