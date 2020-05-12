В Нью-Йорке на берегу океана жительница обнаружила необычное животное, покрытые различными шипами и наростами.

Об этом пишет Daily Star.

По информации, девушка, возможно, нашла один из видов морской лисицы, которая похожа на ската.

Известно, что место, где был найден морской обитатель не может быть местом обитания этих животных, а живут они, в большинстве своем, на глубине от 20 до 300 метров.

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Фото: Daily Star

Ранее мы писали, что ученые обнаружили древнего дизозавра, который обладал способностями к жизни как в воде, так и на суше.