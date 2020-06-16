Над территорией Австралии была замечена вспышка от метеорита необычного зеленого цвета.

Об этом сообщает ABC News 7.

По информации, размер астероида 2002 NN-4 приравнивается к шести футбольным полям.

Отмечается, что метеорит пролетел на расстоянии в 13 раз дальше от Земли, чем Луна и таким образом не представлял никакой опасности для планеты.

Ранее мы писали о том, что к Земле приближается огромный метеорит. Его опасность состоит в том, что траектория его полета пересекает земную орбиту.