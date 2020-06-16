В Австралии пролетело необычное небесное тело (видео) [ Редактировать ]
Фото: Газета.ру
Над территорией Австралии была замечена вспышка от метеорита необычного зеленого цвета.
Об этом сообщает ABC News 7.
По информации, размер астероида 2002 NN-4 приравнивается к шести футбольным полям.
Отмечается, что метеорит пролетел на расстоянии в 13 раз дальше от Земли, чем Луна и таким образом не представлял никакой опасности для планеты.
Ранее мы писали о том, что к Земле приближается огромный метеорит. Его опасность состоит в том, что траектория его полета пересекает земную орбиту.
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