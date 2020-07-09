Российский космический корабль превратили в мусорник и сожгли в атмосфере [ Редактировать ]
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" покинул Международную космическую станцию, сошел с орбиты и был уничтожен в атмосфере. Об этом сообщает "Роскосмос".
В конце 2019 года этот корабль прилетел на МКС с грузами. Астронавты разгрузили его и заполнил мусором. 8 июля 2020 года "Прогресс МС-13" отстыковался от модуля "Пирс" российского сегмента станции.
Сегодня, 9 июля 2020 года, в соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13". 9 июля в 01:05 мск грузовой корабль "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия).
Ранее сообщалось, что в 2021 году двух космических туристов отправят на МКС на российской ракете "Союз".
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