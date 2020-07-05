Отпуск на орбите: на МКС отправят космических туристов [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
Американская компании Space Adventures, организующая туристические миссии на Международную космическую станцию, сообщила о подписании контрактов с двумя клиентами. Это станет первым полетом, когда в составе экипажа будет два туриста и один опытный космонавт - командир корабля.
Полет туристов на МКС состоится в 2021 году на российской ракете "Союзе". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на орбитальную станцию доставили семь туристов, один из которых дважды побывал на МКС.
В 2023 году туристы смогут осуществить выход в открытый космос, который продлится 1,5 часа. Стоимость полетов не разглашается. По оценкам экспертов, цена на полет с выходом в открытый космос может составить около $200 млн. Президент Space Adventures Эрик Андерсон ранее заявлял, что контракта с конкретным туристом пока еще нет.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX вернется на Землю вместе с экипажем в начале августа.
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