В Днепре случилось страшное ДТП с пострадавшими [ Редактировать ]
В Днепропетровской области сегодня, 9 июля, произошло столкновение автомобиля Hyundai Sonata и минивэна Volkswagen. В результате ДТП пострадали 5 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, авария произошла на перекрестке двух автодорог вблизи поселка Ивановка. На момент столкновения в транспортных средствах находились по 3 человека.
Всех пострадавших с травмами различной степени госпитализировали в Каменское.
Чрезвычайники отключили аккумуляторы с автомобилей для предотвращения возгорания, и смыли остатки топлива с проезжей части.
Ранее мы писали о том, что в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса.
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