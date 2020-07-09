В Днепропетровской области сегодня, 9 июля, произошло столкновение автомобиля Hyundai Sonata и минивэна Volkswagen. В результате ДТП пострадали 5 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, авария произошла на перекрестке двух автодорог вблизи поселка Ивановка. На момент столкновения в транспортных средствах находились по 3 человека.

Всех пострадавших с травмами различной степени госпитализировали в Каменское.

Чрезвычайники отключили аккумуляторы с автомобилей для предотвращения возгорания, и смыли остатки топлива с проезжей части.

Ранее мы писали о том, что в Польше возле города Богуславице произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса.