В Железном порту утонула девочка, а в Мариуполе - мальчик с ДЦП [ Редактировать ]
1 июля произошли две трагедии во время отдыха на море. На популярном черноморском курорте Железный Порт в Херсонской области утонула 3-летняя девочка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Девочка приехала на море вместе с бабушкой и ее сожителем. Трагедия произошла в первый же день отдыха. Ребенок плавал на матрасе вместе со взрослым человеком. Волной девочку смыло с матраса. Пока ее нашли и доставили на берег, произошло необратимое. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.
Аналогичная трагедия произошла и в Мариуполе на Азовском море, сообщает местный телеканал "ТВ7". Полицейские и спасатели всю ночь разыскивали 7-летнего Николая Лахно. Мальчик пропал на пляже у железнодорожного вокзала примерно в 19:00. Он имел диагноз ДЦП и был одет в одни плавки.
На рассвете ребенка нашли в воде без признаков жизни. Теперь родителям погибшего Коли грозит уголовная ответственность.
По данным ГСЧС, с начала текущей недели произошло уже 30 случаев гибели на водоемах. Всего же за первый месяц лета в Украине утонули 234 человека, их них 36 - дети.
Чтобы избежать трагедий на воде, спасатели советуют:
- Никогда не теряйте детей из поля зрения во время купания в море. Потеряв контроль в воде, дети, как правило, теряются и не всегда могут начать кричать и звать на помощь.
- Детей до 3 лет нельзя отпускать в самостоятельное плавание.
- Детей до 1 года держите в воде исключительно на руках.
- Не нужно отплывать от берега с малолетними детьми на матрасе. Лучше покатать их вдоль берега, желательно одеть ребенка надувные спасательный жилет или нарукавники.
- Отдыхая с детьми, не позволяйте себе употребление алкогольных напитков! В состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.
- Не позволяйте детям самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!
Ранее сообщалось, что в Черкассах отец утонул, спасая сына.
по теме
На море "погoня" зa мaтpaцeм обернулась трагедией
В Херсонской области, нa пляжe Азовского моря у ceлa Гeнгopкa, отдых обернулся для семьи трагедией
На подъездах к Одессе образовалась 30-километровая пробка
В десяти километрах до Хаджибейского лимана на трассе Киев-Одесса стоят огромные очереди автомобилей
В Трускавце открылись санатории и базы отдыха
Под запретом по-прежнему остаются детские лагеря отдыха и оздоровления. Кабмин продлил запрет на их открытие до 31 июля 2020 года
На Волыни коронавирус оставил сиротами пятерых детей
Накануне смерти женщина родила дочь. Коронавирусная инфекция была диагностирована уже после того, как она попала в роддом
Море под Одессой не загрязнено нефтепродуктами с танкера Delfi - ОГА
Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный 22 июня на своей странице в Facebook сообщал прямо противоположное