1 июля произошли две трагедии во время отдыха на море. На популярном черноморском курорте Железный Порт в Херсонской области утонула 3-летняя девочка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Девочка приехала на море вместе с бабушкой и ее сожителем. Трагедия произошла в первый же день отдыха. Ребенок плавал на матрасе вместе со взрослым человеком. Волной девочку смыло с матраса. Пока ее нашли и доставили на берег, произошло необратимое. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

Аналогичная трагедия произошла и в Мариуполе на Азовском море, сообщает местный телеканал "ТВ7". Полицейские и спасатели всю ночь разыскивали 7-летнего Николая Лахно. Мальчик пропал на пляже у железнодорожного вокзала примерно в 19:00. Он имел диагноз ДЦП и был одет в одни плавки.

На рассвете ребенка нашли в воде без признаков жизни. Теперь родителям погибшего Коли грозит уголовная ответственность.

По данным ГСЧС, с начала текущей недели произошло уже 30 случаев гибели на водоемах. Всего же за первый месяц лета в Украине утонули 234 человека, их них 36 - дети.

Чтобы избежать трагедий на воде, спасатели советуют:

Никогда не теряйте детей из поля зрения во время купания в море. Потеряв контроль в воде, дети, как правило, теряются и не всегда могут начать кричать и звать на помощь.

Детей до 3 лет нельзя отпускать в самостоятельное плавание.

Детей до 1 года держите в воде исключительно на руках.

Не нужно отплывать от берега с малолетними детьми на матрасе. Лучше покатать их вдоль берега, желательно одеть ребенка надувные спасательный жилет или нарукавники.

Отдыхая с детьми, не позволяйте себе употребление алкогольных напитков! В состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Не позволяйте детям самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!

Ранее сообщалось, что в Черкассах отец утонул, спасая сына.