На пункте взвешивания на Столичном шоссе водителя фуры оштрафовали на 6500 тысяч евро.

Об этом пишет департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

По информации, вес грузовика нарушителя составил 61,84 тонны, что более чем на 20 тонн больше допустимого.

Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую область.

Отмечается, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: на 36-ом км трассы Киев – Чоп, на 7-ом км. трассы Киев – Одесса, с. Пролески по ул. Броварской, на пересечении улиц Кольцевой и Барского и на Столичном шоссе.

Фото: КГГА

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