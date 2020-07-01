В сентябре Министерство внутренних дел планирует предложить Раде принять, законопроект, который увеличит штрафы за превышение скорости. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Антон Геращенко.

Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более, чем на 50 км/ч. МВД буде предлагать повысить штраф с 510 до 3 400 гривен.

Мы считаем, что 510 гривен - слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч.

Отметим, сейчас, если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Напомним, с 1 июля, в Украине вступают новые правила. Теперь вождение в нетрезвом состоянии будет караться уголовной ответственностью.