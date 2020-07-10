Масштабный сбой: приложения на iPhone перестали работать [ Редактировать ]
В пятницу, 10 июля, по всему миру пользователи iPhone и iPad жалуются на сбои в различных популярных приложениях на iOS.
Неполадки возникают у таких приложений как Spotify, Tinder, Viber, у сервисов "Яндекса" и многих других.
Предположительно, проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, который интегрирует приложение с Facebook - например, чтобы пользователи могли логиниться в нем через профиль в соцсети. В самом Facebook сообщили, что изучают проблему.
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