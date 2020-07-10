Любые решения касательно будущего "минских переговоров" могут принимать только лидеры "нормандской четверки". Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но настаивает на необходимости пересмотра Минских соглашений. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне Нормандского формата, соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата.

При этом он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц. Вице-премьер уточнил, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".

По его словам, ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Резников напомнил, что в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уклонился от ответа на вопрос, в каком случае Москва может пойти на признание независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".