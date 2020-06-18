Для России есть "единственная красная линия в том, что касается усилий по урегулированию кризиса на востоке Украины". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров отвечая "Коммерсанту" на вопрос о том, в каком случае Москва может пойти на признание независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Эта единственная красная линия "заключается в необходимости строго, полностью и в соответствующей последовательности выполнять минские договоренности, как они были подписаны всеми (в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска) и как они были без изменений подтверждены Советом Безопасности ООН".

Сергей Лавров также прокомментировал заявления ряда украинских чиновников о том, что комплекс мер по выполнению минских соглашений не носит обязательного характера.

"Такие заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей, от лукавого или от незнания предмета. Такое я тоже не исключаю. Там (в украинском руководстве - ред.) многие занимаются урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе... "Резолюции Совбеза ООН, согласно статье 25 устава ООН, являются обязательными к исполнению всеми государствами. Думаю, это ясно всем, кто прочитал этот важнейший документ".

Глава МИД России заявил, что слышал заявление о том, что минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции против России.

"Мы не раз отправляли соответствующие сигналы в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и в адрес ряда европейских столиц, прежде всего Берлин и Париж, так как они являются соавторами минских соглашений... Это были сигналы о необходимости вразумить Украину, чтобы они (власти страны - ред.) перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от выполнения требований Совбеза ООН".

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе - "никчемными" с юридической точки зрения.